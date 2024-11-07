Экс-разработчик GTA раскрыл секреты некоторых пасхалок серии

В интервью YouTube-хосту Дэну Докинсу Хинчлифф рассказал о мифах, окружающих карту с инопланетными символами на вершине горы Чилиад в GTA 5.

С 2013 года игроки безуспешно пытаются разгадать так называемую «тайну Чилиада» и активное сообщество на Reddit с более чем 44 000 подписчиков доказывает, что интерес к этой пасхалке не угасает.

Хинчлифф признался, что не был напрямую причастен к созданию тайны Чилиада, но отметил: «Всегда есть желание вставить сложную охоту за пасхалками и следы, которые будут искать самые преданные игроки».

Однако он добавил, что иногда пасхалки создаются исключительно для того, чтобы запутать пользователей и «свести их с ума».

Эта стратегия явно сработала в случае с Чилиадом. Хинчлифф также отметил, что часто сталкивается с фанатскими теориями, которые настолько далеки от правды, что ему почти хочется вмешаться.