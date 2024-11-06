Экс-разработчик Rockstar Games раскрыл новые подробности о GTA 6

В интервью каналу GTAVIoclock он рассказал, что игра поднимет планку реализма и поведения NPC, предоставляя игрокам ещё больше свободы.

По его словам, улучшенные технологии позволили разработчикам создать мир, который поразит всех и будет обсуждаться годами после релиза.

Особое внимание уделено дизайну миссий: новая система позволит игрокам действовать более свободно и выбирать собственный стиль прохождения.

В настоящее время игра находится на стадии исправления ошибок, и, по мнению инсайдера, это значит, что до её релиза осталось не так много времени.

Ожидается, что Grand Theft Auto VI выйдет в следующем году для PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Это подтвердил и трейлер, представленный почти год назад, где были показаны два протагониста и изменённый город Леонида (расположенный рядом с Вайс-Сити).

Эксперты уже называют этот проект самым масштабным развлекательным запуском всех времён.