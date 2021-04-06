Экс-разработчики эксклюзивов Microsoft создадут выпустят эксклюзив для PlayStation

Уже точно известно, что финская студия помогает в создании кампании для сетевого боевика CrossFire X. При этом более ранние слухи заявляли, что Remedy также трудится над продолжением Alan Wake — под эти цели, якобы, разработчики даже получили финансирование от Epic Games.

Теперь же информаторы сообщают, что создатели Max Payne достигли некоторых договорённостей с Sony, результатом которых и стало появление некоего эксклюзива от Remedy для японской консоли.

Напомним, что ранее студия долгое время «игнорировала» PlayStation как платформу, выпускаю всё исключительно для Microsoft. К играм этого периода можно отнести оригинальный Alan Wake и а Alan Wake’s American Nightmare, а также Quantum Break.