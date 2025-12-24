Экс-сотрудник Rockstar: у GTA 6 больше не будет переносов, а сама игра будет стоит $70

Опубликовано 24 декабря 2025, 08:321 мин.
Экс-сотрудник Rockstar: у GTA 6 больше не будет переносов, а сама игра будет стоит $70Хочется верить
Бывший аниматор Rockstar Games Майк Йорк заявил, что GTA 6 больше не будут переносить. Также он рассказал, что базовая версия игры выйдет по стандартной для ААА-рынка цене — $70.
По его словам, Rockstar не видит причин поднимать ценник до $100. Игра и так разойдется огромным тиражом.
А завышенная цена может вызвать негатив и снизить вход в GTA Online, который со временем станет главным источником дохода. При этом Йорк допускает появление расширенного издания за $99 — с бонусами для онлайна.
Также он уверен, что третьего переноса не будет. По его оценке, релиз в ноябре 2026 года выглядит логичным: это оптимальное время перед рождественским сезоном, а крупные проекты редко переносят больше двух раз.
На данный момент GTA 6 официально запланирована к выходу 15 ноября 2026 года на PlayStation 5 и Xbox Series X/S.