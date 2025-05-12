Опубликовано 12 мая 2025, 09:321 мин.
Экс-создатель GTA 6 — над игрой работают уже 7 летНа момент релиза это будут все 8 лет
Разработка Grand Theft Auto 6 идет уже семь лет. Бывший художник по 3D-окружению Rockstar North Дэвид О’Рейли (известен как Game World Art) подтвердил, что начал работать над проектом сразу после завершения Red Dead Redemption 2 в 2018 году и продолжал трудиться над GTA 6 вплоть до 2023 года.
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Информация появилась в его недавнем видео на YouTube, где О’Рейли рассказал о своем опыте в Rockstar и упомянул, что команда перешла к созданию новой части GTA сразу после релиза RDR2. Это означает, что на момент выхода, если не будет новых задержек, игра будет в разработке уже восемь лет.
Напомним, что официальное подтверждение разработки GTA 6 появилось в 2022 году, когда Rockstar Games в одном из постов намекнула на планы по развитию серии. С тех пор фанаты строили догадки о сроках выхода и содержимом новой части.
Правда, сейчас точная дата уже известна — игра выйдет на PS5 и PS5 Pro, а также Xbox Series X/S уже 26 мая 2026 года.