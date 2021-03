Эксклюзив PlayStation 4 про месть лесбиянки стал лучшей игрой по версии зрителей на премии BAFTA

Речь идёт о The Last of Us: Part II, в которой главная героиня Элли мстит за смерть близкого человека. При этом, как пишет IGN, главный приз ушёл другой игре — инди-проекту студии Supergiant Games под названием Hades.

Отметим, что вторая часть The Last of Us — не единственный PS4-эксклюзив, получивший награду. Так, например, приз за лучший звук получил другой проект для японской компании — Ghost of Tsushima.

Напомним, что в сети ранее появилась информация, согласно которой Sony прямо сейчас работает над переносом Ghost of Tsushima на большие экраны.