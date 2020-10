Эксклюзивную PlayStation-игру Crash Bandicoot впервые перенесут на iOS и Android-смартфоны

Релиз игры намечен на 25 марта 2021 года, передает слова разработчиков Engadget. Судя по имеющимся данным, в новой мобильной игре игрокам предстоит устраивать скоростные забеги по острову Вумпа, а также противостоять главному антагонисту серии - доктору Нео Кортексу. Сообщается, что в игре будет доступен уже традиционный геймплей с возможностью ломать ящики и преодолевать различные препятствия.

Напомним, что разработчиком оригинальной Crash Bandicoot, выход которой состоялся в 1996 году эксклюзивно на PlayStation One, являлась студия Naughty Dog. Сейчас она более известна игровыми сериями Uncharted и The Last of Us.