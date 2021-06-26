Эксклюзивы PlayStation продаются со скидками

Новинку этого года — психологический ужастик Returnal — можно ухватить за 4 124 рубля. Напомним, что в обычное время тайтл продают за 5 499. Со скидкой доступно и издание Digital Deluxe этой игры. В него входит набор оружий и прочих DLC для игры. Сходная стоимость данного набора 6 199 рублей, а сейчас он доступен за 4 835.