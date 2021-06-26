Эксклюзивы PlayStation продаются со скидками

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Эксклюзивы PlayStation продаются со скидкамиОт Returnal до Spider-Man: Miles Morales
В фирменном магазине Sony — PlayStation store — стартовала распродажа игр-эксклюзивов консоли.
Так, игру MARVEL Человек-Паук: Майлз Моралес PS4 & PS5, которая ранее продавалась за 4 299 рублей отдают за 2 880.
Новинку этого года — психологический ужастик Returnal — можно ухватить за 4 124 рубля. Напомним, что в обычное время тайтл продают за 5 499. Со скидкой доступно и издание Digital Deluxe этой игры. В него входит набор оружий и прочих DLC для игры. Сходная стоимость данного набора 6 199 рублей, а сейчас он доступен за 4 835.
Ознакомиться с остальными тайтлами, которые продаются по сниженным ценам, можно перейдя по этой ссылке. Отметим, что воспользоваться этим предложением можно вплоть до 29 июня.