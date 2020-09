Экспериментальный шутер Superhot продают дешевле 200 рублей

Необычность данного шутера заключается в том, что время в игре движется только тогда, когда движется игрок. Таким образом, сражаясь с врагами, у геймеров есть возможность проанализировать ситуацию и выйти из нее наиболее удачным способом.

Напомним, что в обычное время Superhot продается за 449 рублей, однако сейчас на нее действует 60% скидка, благодаря чему приобрести игру можно всего за 179 рублей. Однако стоит отметить, что акция является временной. Закончится она уже через шесть дней. Также сервис предлагает со скидкой приобрести набор SUPERHOT ONE OF US BUNDLE, который включает новую игру серии и THE COMPLETE SUPERHOT BUNDLE, являющийся самым полным набором игр серии. Приобрести игру, равно как и данные наборы, можно по этой ссылке.