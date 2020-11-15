Экспериментаторы вставили диск с игрой для PlayStation 5 в PS 4

Для этих целей использовался диск с тайтлом Marvel’s Spider-Man Miles Morales для PS5. В результате диск не только не воспроизвелся, он еще и застрял. Причем все попытки заставить PS4 извлечь игру из дисковода не обернулись успехом - приставка лишь продолжала тщетные попытки считать диск, игнорируя нажатия на извлечения диска.

Впоследствии экспериментаторы додумались воспользоваться аппаратным решением для извлечения диска вручную. Для этого, к слову, компания предусмотрела на нижней стороне консоли специальное отверстие с винтом, благодаря которому энтузиасты и достали диск в целости и невредимости.