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Экспериментаторы вставили диск с игрой для PlayStation 5 в PS 4
Лучше подобные опыты не повторять
Экспериментаторы ресурса PlayStation Universe поделились в сети довольно интересным опытом. Они проверили, запустится ли игра, предназначенная для консоли нового поколения PlayStation 5 на ее предшественнице PS 4.
Для этих целей использовался диск с тайтлом Marvel’s Spider-Man Miles Morales для PS5. В результате диск не только не воспроизвелся, он еще и застрял. Причем все попытки заставить PS4 извлечь игру из дисковода не обернулись успехом - приставка лишь продолжала тщетные попытки считать диск, игнорируя нажатия на извлечения диска.
Впоследствии экспериментаторы додумались воспользоваться аппаратным решением для извлечения диска вручную. Для этого, к слову, компания предусмотрела на нижней стороне консоли специальное отверстие с винтом, благодаря которому энтузиасты и достали диск в целости и невредимости.