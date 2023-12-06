Эксперт объяснил, почему трейлер GTA 6 утек почти за сутки до премьеры

Вокруг этого события разгорелись дискуссии о том, кто и как мог «слить» ролик в сеть раньше времени.

Известный инсайдер Том Хендерсон предположил, что причиной утечки мог стать YouTube. По его мнению, как только Rockstar Games загрузила видео на платформу, оно оказалось в руках посторонних.

Однако эта версия остается лишь спекуляцией, и представители индустрии подчеркивают, что ситуация сложнее, чем кажется на первый взгляд.

Как правило, пресс-релизы с анонсами распространяются заранее, и в них должен быть указан URL тизера. Задержка в рассылке пресс-релизов и связанные с этим задержки могут негативно сказаться на PR-кампаниях, утверждают эксперты.

Напомним, что премьера GTA 6 запланирована на 2025 год на Xbox Series X/S и PlayStation 5.