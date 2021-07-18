Эксперт отказался признавать портативную консоль создателей Counter-Strike конкурентом Nintendo Switch

Но, как ни странно, часть экспертов не согласна с проведением параллелей между устройствами. Так, например, аналитик Мэттью Бэйли заявил, что Steam Deck больше рассчитан на ПК-игроков и аудиторию Steam, в то время как Switch Pro метит в казуальную аудиторию, пишет Gamasutra.

Отметим, что цена новинки от Valve составляет от 400 до 650 долларов (от 29,6 до 48 тыс рублей). В основу портативной консоли ляжет новая версия Steam OS, основанная на Linux. При этом для запуска игр будет использоваться собственная разработка компании — Proton.

С её помощью Linux-девайс сможет запускать Windows версии игр. Релиз Deck намечен на конец 2021 года.