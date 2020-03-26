Эксперт рассказал, какую цену можно ожидать за Xbox Series X и PlayStation 5

Так, если верить эксперту из британской аналитической компании Omdia Стивену Бэйли, оба производителя консолей попытаются установить ценник на свои новинки в промежутке от 400 до 500 долларов, так как именно последняя цифра является неким психологическим барьером, за пределами которого многие игроки отсеятся из-за непривычной и высокой цены.

Также он рассказал, что, вероятнее всего, старт продаж консолей состоится как и планировалось, в конце текущего года. По словам Бэйли, запуск нового поколения игровых приставок — достаточно долгий и сложный процесс, в который вкладываются миллиарды долларов. И если Sony и Microsoft попытаются перенести этот самый запуск на более поздние сроки, то они могут потерять на этом очень много денег.

Напомним, что судя по последним данным, и Xbox Series X, и PlayStation 5 должны поступить в продажу в период рождественских праздников 2020 года.