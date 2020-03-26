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Эксперт рассказал, какую цену можно ожидать за Xbox Series X и PlayStation 5

А также объяснил, почему старт продаж новых консолей вряд ли перенесут
Несмотря на то, что Microsoft анонсировала свою новую консоль еще в декабре прошлого года, нам до сих пор неизвестна цена, которую компания попросит за устройство. То же самое можно сказать и о приставке Sony, правда о ней мы в принципе практически ничего не знаем — информация о сверхбыстром SSD это, конечно, хоть что-то, но явно не тянет на полноценный анонс. Но, к счастью, в индустрии есть эксперты, которые достаточно часто рассказывают нам о новинках раньше самих производителей. На этот раз один из них рассказал, какую цену можно ожидать за Xbox Series X и PlayStation 5.

Так, если верить эксперту из британской аналитической компании Omdia Стивену Бэйли, оба производителя консолей попытаются установить ценник на свои новинки в промежутке от 400 до 500 долларов, так как именно последняя цифра является неким психологическим барьером, за пределами которого многие игроки отсеятся из-за непривычной и высокой цены.

Также он рассказал, что, вероятнее всего, старт продаж консолей состоится как и планировалось, в конце текущего года. По словам Бэйли, запуск нового поколения игровых приставок — достаточно долгий и сложный процесс, в который вкладываются миллиарды долларов. И если Sony и Microsoft попытаются перенести этот самый запуск на более поздние сроки, то они могут потерять на этом очень много денег.

Напомним, что судя по последним данным, и Xbox Series X, и PlayStation 5 должны поступить в продажу в период рождественских праздников 2020 года.