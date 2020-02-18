Эксперт спрогнозировал PlayStation 5 меньшую популярность в сравнении с PlayStation 4

Так, по словам игрового аналитика Хидеки Ясуда из компании Ace Securities, на старте продаж новых консолей будет продано на 1,5 млн меньше, чем было зафиксировано в период первых продаж PlayStation 4. Кроме того, он также отметил, что вплоть до конца марта следующего года компания сможет реализовать лишь 6 млн приставок пятого поколения. Напомним, что показатели PlayStation 4 за аналогичный период составили 7,5 млн.

Таким образом, эксперт спрогнозировал меньшую популярность грядущей консоли, поскольку разница между продажами двух поколений PlayStation, по его мнению, будет составлять 20%.