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Эксперт спрогнозировал PlayStation 5 меньшую популярность в сравнении с PlayStation 4
Новых консолей продадут на 1,5 млн меньше, чем PlayStation 4
Напомним, что выход фирменной консоли Sony нового поколения запланирован на конец текущего года. Однако японский эксперт Хидеки Ясуда уже сейчас спрогнозировал PlayStation 5 меньшую популярность в сравнении с PlayStation 4.
Так, по словам игрового аналитика Хидеки Ясуда из компании Ace Securities, на старте продаж новых консолей будет продано на 1,5 млн меньше, чем было зафиксировано в период первых продаж PlayStation 4. Кроме того, он также отметил, что вплоть до конца марта следующего года компания сможет реализовать лишь 6 млн приставок пятого поколения. Напомним, что показатели PlayStation 4 за аналогичный период составили 7,5 млн.
Таким образом, эксперт спрогнозировал меньшую популярность грядущей консоли, поскольку разница между продажами двух поколений PlayStation, по его мнению, будет составлять 20%.