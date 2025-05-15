Эксперты Digital Foundry назвали движок DOOM: The Dark Ages «невероятным»

По их словам, новая технология RTGI (Real-Time Global Illumination) обеспечивает максимально реалистичное освещение с мягкими тенями и правдоподобными отражениями, что выводит качество картинки на новый уровень.

Одной из ключевых особенностей движка стала продвинутая система обработки теней, где световые эффекты рассчитываются в реальном времени.

Облака, туман и другие атмосферные эффекты теперь выглядят значительно лучше, чем в DOOM Eternal, а тени от локальных источников света ведут себя так, как в реальной жизни. Даже такие мелкие детали, как колышущаяся трава и развевающиеся ткани, реагируют на взрывы и ветер, добавляя реалистичности происходящему.

Разработчики также значительно увеличили детализацию локаций — в DOOM: The Dark Ages их в 10 раз больше, чем в предыдущей части серии. При этом игра справляется с большими группами врагов без заметных просадок fps, а скорость загрузки заметно возросла.

Отдельно отмечается улучшенная разрушаемость объектов, реализованная с помощью движка Havok. Практически все предметы можно уничтожить, а тела врагов теперь получают повреждения послойно, что добавляет игре кинематографичности и динамики.

DOOM: The Dark Ages выходит сегодня, 15 мая, на ПК, PlayStation 5, PlayStation 5 Pro, Xbox Series S и Xbox Series X. Владельцы премиальных изданий уже получили доступ к игре.