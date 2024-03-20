Эксперты Digital Foundry провели подкаст о PS5 Pro и обсудили характеристики консоли

Теперь эксперты из Digital Foundry решили поделиться мыслями о потенциальных характеристиках консоли. Они провели детальный анализ инсайдов, чтобы понять, чего же стоит ожидать.

Надежность сливов подтверждает репутация первоисточников. Инсайдер Том Хендерсон безошибочно предсказал прошлую «прокачанную» PlayStation, а недавние подробности о PS5 Pro всплыли прямо на портале разработчиков PlayStation.

Что же нас ждет?

Sony описывает Project Trinity (как называют PS5 Pro) прямо на своем портале. Приставка будет мощнее, сможет обеспечивать более высокое разрешение и более продвинутый рейтрейсинг. И все это благодаря новым технологиям, в том числе специальному аппаратному обеспечению для машинного обучения.

Стоит ли того?

Главная интрига — а действительно ли нужны апгрейды, когда поколение PS5 все еще в самом разгаре? В 2016 году 4K экраны только набирали обороты, и PS4 Pro появилась вовремя. Но сейчас ситуация другая.

Процессор не дотягивает

Нельзя сказать, что PS5 Pro получит революционный CPU. Да, по сравнению с PS5 есть прирост в скорости, но даже современные средние ПК мощнее. Значит, суперплавного прироста fps в требовательных играх ждать не стоит.

А вот графика радует

По графике новая приставка обещает приличный скачок. Террафлопсы впечатляют (хотя и не в «игровом» измерении), а главное — пропускная способность памяти повысится. Это было слабым местом PS4 Pro.

И еще кое-что...