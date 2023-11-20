Эксперты Digital Foundry сравнили скорость работы дисплеев Steam Deck OLED с оригинальной консолью

Основным открытием стало то, что OLED-версия не только предлагает более качественное изображение, но и обеспечивает более быстрый отклик в играх.

Основной фокус исследования был направлен на изучение задержки ввода (input lag) — времени, необходимого для отображения реакции на действия пользователя на экране.

Эксперты обнаружили, что OLED-модель Steam Deck обеспечивает на 10 мс более быстрый отклик по сравнению с LCD-версией при одинаковой частоте обновления экрана. Кроме того, благодаря возможности работы OLED-панели на частоте 90 Гц, она еще больше ускоряет отклик, что особенно заметно при использовании опций ограничения частоты кадров в SteamOS.

Тестирование проводилось на играх Doom Eternal и Crysis 3 Remastered, где были замечены значительные различия в задержке ввода между двумя моделями.