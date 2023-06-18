Эксперты: лишь компьютеры с 16 ГБ памяти в видеокартах могут сравниться с PlayStation 5 в графике в Diablo 4

Таким образом, хоть новинка Blizzard и работает вполне достойно на Windows, она имеет чрезмерные требования к оборудованию.

Одним из ключевых факторов, почему так произошло, эксперты называют текстуры. Шутка ли — ей нужно 32 ГБ той же оперативной памяти для использования текстур ультра-качества.

Можно, конечно, снизить её количество до 16 ГБ, но в таком случае возникают проблемы с видеопамятью. Особенно при использовании таких технологий, как DLSS или FSR.

При разрешении 4K и ультра-качественных текстурах видеокарты с 8 ГБ памяти не справляются, что вынуждает пользователей снижать настройки, чтобы обеспечить стабильную частоту кадров.