Эксперты назвали видеокарты, сопоставимые по производительности PlayStation 5

Проводить своего рода исследование эксперты начали с изучения настроек графики тайтла, подготовленного для PlayStation 5. Отмечается, что ввиду того, что игра на PlayStation 5 работает в динамическом разрешении, в тестах на компьютере было использовано минимальное значение 1440p. На приставке же разрешение может меняться с 1440 до 1728p.

Для того, чтобы качество изображения на компьютере было приближено к тому, которое выдается PlayStation 5, эксперты выбрали определенные настройки графики. В частности, высокое качество частиц, воды, низкое качество глубины резкости, высокое качество прорисовки персонажа, ультравысокая детализация окружения и ультравысокое качество теней.

В результате сопоставимыми по производительности PlayStation 5 видеокартами были названы NVIDIA RTX 2080 Super и RTX 3060 Ti. В то же время, авторы зафиксировали отклонения в производительности, которые связаны с особенностями архитектуры AMD RDNA2.