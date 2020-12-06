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Эксперты назвали видеокарты, сопоставимые по производительности PlayStation 5

Исследование проводилось на примере игры Assassin's Creed Valhalla
Эксперты издания Digital Foundry назвали видеокарты, сопоставимые по производительности консоли нового поколения PlayStation 5. Выяснилось это на примере игры Assassin's Creed Valhalla.

Проводить своего рода исследование эксперты начали с изучения настроек графики тайтла, подготовленного для PlayStation 5. Отмечается, что ввиду того, что игра на PlayStation 5 работает в динамическом разрешении, в тестах на компьютере было использовано минимальное значение 1440p. На приставке же разрешение может меняться с 1440 до 1728p.

Для того, чтобы качество изображения на компьютере было приближено к тому, которое выдается PlayStation 5, эксперты выбрали определенные настройки графики. В частности, высокое качество частиц, воды, низкое качество глубины резкости, высокое качество прорисовки персонажа, ультравысокая детализация окружения и ультравысокое качество теней.

В результате сопоставимыми по производительности PlayStation 5 видеокартами были названы NVIDIA RTX 2080 Super и RTX 3060 Ti. В то же время, авторы зафиксировали отклонения в производительности, которые связаны с особенностями архитектуры AMD RDNA2.