Почему россияне начали скупать игры-автосимуляторы в 2023 г

Почему россияне начали скупать игры-автосимуляторы в 2023 гТут сплелись сразу несколько факторов
Спрос на автомобильные симуляторы в России продолжает стремительно расти, пишут наши коллеги из Известий.
Так, по сравнению с прошлым годом, спрос вырос в 2,3 раза. Например, к игре Asseto Corsa интерес увеличился на 352%, что привело к её лидерству. На втором месте оказалась серия «Формула-1» с приростом спроса на 54%, а на третьем — Need for Speed с ростом на 32%.
По мнению экспертов, важную роль во всём этом играют блогеры и медиа — именно они популяризируют автомобильные симуляторы среди гонщиков-любителей в России.
Многие из них создают качественные документальные фильмы и обзоры легендарных гоночных автомобилей прошлого.
Отдельные блогеры умело снимают фильмы и обзоры лучших гоночных автомобилей прошлого. Как результат — игры с большим количеством культовых спортивных машин из прошлого (серии Forza Horizon и Gran Turismo) становятся лучшим способом удовлетворить любопытство авто-энтузиастов.
Помимо этого, ещё одной причиной роста популярности симуляторов является отсутствие новых автомобильных новинок в медийном пространстве, добавляют эксперты.
Автосалоны главным образом наполняются китайскими семейными кроссоверами, которые, несомненно, являются хорошими автомобилями, но не обладают культовым и спортивным статусом.
Игры в таком случае становятся чуть ли не единственным способом познакомиться с новинками автомобильной индустрии.