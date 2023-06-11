Почему россияне начали скупать игры-автосимуляторы в 2023 г

Так, по сравнению с прошлым годом, спрос вырос в 2,3 раза. Например, к игре Asseto Corsa интерес увеличился на 352%, что привело к её лидерству. На втором месте оказалась серия «Формула-1» с приростом спроса на 54%, а на третьем — Need for Speed с ростом на 32%.

По мнению экспертов, важную роль во всём этом играют блогеры и медиа — именно они популяризируют автомобильные симуляторы среди гонщиков-любителей в России.

Многие из них создают качественные документальные фильмы и обзоры легендарных гоночных автомобилей прошлого.