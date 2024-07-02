Эксперты объяснили, почему более мощная Xbox Series X запускает игры хуже PS5

Это заметно в таких играх, как Resident Evil 4, Call of Duty: Black Ops Cold War и Grand Theft Auto V. Эксперты из Digital Foundry пояснили причины данного феномена. Джон Линнеман отметил, что у PS5 невероятно быстрый компилятор шейдеров и более эффективный API.

«Одной из особенностей PS5 является её чрезвычайно быстрый и оптимизированный компилятор шейдеров. Microsoft не уделила этому столько внимания. Кроме того, основной API у PS5 превосходит аналогичный у Xbox Series X», — пояснил Линнеман.

Однако есть игры, в которых Xbox Series X показывает лучшие результаты, например, большинство тайтлов на Unreal Engine 5. Это связано с более высоким числом вычислительных блоков у Xbox Series X.

Таким образом, несмотря на технические характеристики, фактическая игровая производительность зависит от множества факторов, включая оптимизацию программного обеспечения и архитектуру системы.