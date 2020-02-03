Эксперты опубликовали видео с демонстрацией PlayStation 5

До релиза нового поколения PlayStation и Xbox осталось не так чтобы много времени, в связи с чем в сети все чаще появляются достаточно интересные фото и видеоматериалы, касающиеся грядущих новинок. Так, популярный онлайн-портал LetsGoDigital опубликовал видеоролик, в котором продемонстрировал предполагаемый комплект поставки пятой PlayStation.