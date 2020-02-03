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Эксперты опубликовали видео с демонстрацией PlayStation 5
Выглядит, конечно, очень эпично
До релиза нового поколения PlayStation и Xbox осталось не так чтобы много времени, в связи с чем в сети все чаще появляются достаточно интересные фото и видеоматериалы, касающиеся грядущих новинок. Так, популярный онлайн-портал LetsGoDigital опубликовал видеоролик, в котором продемонстрировал предполагаемый комплект поставки пятой PlayStation.
За визуализацию отвечал популярный дизайнер Джузеппе Спинелли, который и разработал внешний вид PS5, контроллера DualShock 5, а также всего комплекта поставки новой консоли. При этом, что интересно, в данном видео мало чего-то по-настоящему с точки зрения информативности — скорее новый видеоролик интересен как наглядная демонстрация новой консоли.
Напомним, что анонс PlayStation 5 ожидается уже в самое ближайшее время — либо 5, либо 15 февраля, а старт продаж намечен на рождественские праздники 2020 года.