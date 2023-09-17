Эксперты по графике назвали худшую игру на ПК в 2023 году

Они признали эту версию «худшим ААА-портом для ПК в 2023 году». Игра, изначально разработанная для консолей, на них и работает намного лучше. Новый патч, несмотря на некоторые улучшения, не смог сделать компьютерную версию приемлемой.

Теперь игра поддерживает технологию DLSS, которая повышает производительность, но не настолько, чтобы это стало заметным.

Качество картинки с DLSS выше, чем с FSR, однако это не помогает в борьбе с основной проблемой — долгий запуск из-за предварительной компиляции шейдеров. К тому же, сбои при их компиляцию не исчезли.

Да и главный недостаток игры остается прежним: даже на мощных ПК проект тормозит. Это мешает наслаждаться геймплеем. И удивительно, что даже спустя почти полгода после релиза проблема так и не была решена.