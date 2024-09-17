Эксперты попытались оправдать устаревший процессор от PS5 в PS5 Pro

Главными причинами названы цена, совместимость и размер. Размер особенно важен для японской компании: даже в базовой PS5 часть FPU была урезана, чтобы сократить размеры и снизить производственные затраты.

Решение не обновлять процессор также может быть связано с реакцией на PlayStation 4 Pro. В прошлом поколении апгрейд центрального процессора стал одним из ключевых изменений, но главным фокусом тогда был рендеринг в 4K, впервые появившийся на консолях.

В случае с PS5 Pro внимание сосредоточено на улучшении качества изображения в режиме производительности, поэтому более мощный процессор добавил бы лишь значительное удорожание консоли.

Напомним, что PlayStation 5 Pro выходит 7 ноября по цене $699.99. Несмотря на высокую стоимость, аналитики прогнозируют, что продажи будут сопоставимы с PlayStation 4 Pro.