Эксперты предсказали переход игроков на облачные игры из-за подорожавших компьютерных комплектующих

По словам экспертов, в качестве «замены» в таком случае выступают как компьютерные клубы, так и сервисы облачного гейминга, рассказали Ferra.ru представители PwC. В том числе GeForce Now.

При этом стоит отметить, что общий объём отечественного рынка облачных игровых сервисов в 2020 году составил 4,6 млн долларов. Таким образом, в базовом сценарии объём рынка составит 68 млн долларов уже к 2024 году. В свою очередь среднегодовой темп роста дойдёт до уровня в 94%.

Отметим, что в исследовании также затронули тот факт, что в России не представлены сервисы Amazon и Google. Их появление в стране могло бы сильно изменить общую картину рынка.