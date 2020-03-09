Эксперты предсказали PlayStation 5 и Xbox Series X больший успех, чем был у предшественников

Так, аналитик компании IHS Markit опубликовалзаявление, согласно которому обе новинки сразу на старте обойдут нынешнее поколение консолей. Правда, есть два условия для реализации данного сценария: стоимость новинок не должна превышать 500 долларов и компании должны обеспечить достаточное количество консолей на старте. Последнее, к слову, может быть реализовано не до конца успешно, так как в связи с эпидемией коронавируса, большинство технологических компаний столкнулись с проблемами производства и поставок своих устройств.

Напомним, что Xbox Series X был анонсирован в рамках мероприятия The Game Awards 2019, в конце прошлого года. Sony же так и не анонсировала PlayStation 5, несмотря на то, что и она, и Microsoft пообещали выпустить свои новые консоли к рождественским праздникам 2020 года.