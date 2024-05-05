Эксперты раскритиковали новый некстген для Fallout 4: появилось множество ошибок

Прежде всего пострадали пользователи ПК. В лучшем случае для них ничего не изменилось, но у многих игроков исчезла поддержка модов и не был исправлен ни один старый баг.

Проблемы коснулись и пользователей консолей. На Xbox Series вместо режима «Качество» начал запускаться режим «Производительность». Обозреватели отметили, что на Xbox Series X в режиме «Производительность» игра выглядит хуже, чем на Xbox One X. По мнению экспертов, у разработчиков Bethesda не получилось повысить дальность прорисовки и уровень детализации объектов.

На PS4 все режимы запускаются нормально, однако эксперты не увидели особенных улучшений качества графики по сравнению с версией для PS4 Pro.

Раскритиковали обозреватели и поддержку ультрашироких мониторов, которая была заявлена как одна из главных «фишек» обновления. Оказалось, что технологию реализовали в ущерб отображению интерфейса. Дизайнеры и разработчики Bethesda зачем-то растянули элементы интерфейса; из-за этого в нескольких меню появились визуальные артефакты.