Эксперты рассказали, какая консоль мощнее — Xbox Series X или PS5

Эксперты из Digital Foundry, пристально изучающие обе системы с момента их релиза в 2020 году, наконец, вынесли свой вердикт: однозначного победителя нет. По производительности консоли практически равны.

Некоторые игры лучше работают на PlayStation 5, другие — на Xbox Series X. Но эти различия минимальны и едва заметны невооруженным глазом.

При этом на бумаге Xbox Series X имеет небольшое преимущество. Однако в реальных условиях оно нивелируется.

По мнению Digital Foundry, Microsoft необходимо уделить больше внимания оптимизации игр, чтобы потенциал Xbox Series X был реализован в полной мере.

В то же время стоит отметить, что PlayStation 5 значительно опережает Xbox Series X по продажам.