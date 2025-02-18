Эксперты сравнили графику Kingdom Come: Deliverance 2 и легендарной Red Dead Redemption 2

Физика воды и дождя у обеих игр примерно на одном уровне. А вот проработка животных, по мнению эксперта, в RDR 2 всё ещё лучше.

Kingdom Come: Deliverance 2 вышла в 2025 году и предлагает свежие графические решения, но классика от Rockstar, похоже, не сдаёт позиций.