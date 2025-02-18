Игры
Опубликовано 18 февраля 2025, 08:59
1 мин.

Эксперты сравнили графику Kingdom Come: Deliverance 2 и легендарной Red Dead Redemption 2

ПК-версии последней в этом году исполняется 6 лет
Автор YouTube-канала ElAnalistaDeBits выпустил видео, где сравнил графику в Kingdom Come: Deliverance 2 и Red Dead Redemption 2.
Эксперты сравнили графику Kingdom Come: Deliverance 2 и легендарной Red Dead Redemption 2
© YouTube

В ролике оценивают текстуры, физику, погодные эффекты, детализацию животных и общую проработку мира.

Обе игры отличаются реалистичной картинкой и живым, открытым миром, где события происходят независимо от действий игрока. Но несмотря на то, что Red Dead Redemption 2 вышла на ПК ещё в 2019 году, она до сих пор впечатляет.

© YouTube

Физика воды и дождя у обеих игр примерно на одном уровне. А вот проработка животных, по мнению эксперта, в RDR 2 всё ещё лучше.

Kingdom Come: Deliverance 2 вышла в 2025 году и предлагает свежие графические решения, но классика от Rockstar, похоже, не сдаёт позиций.

Источник:YouTube
Автор:Булат Кармак
Теги:
#игры
,
#сравнение
,
#видео
,
#RED DEAD REDEMPTION 2