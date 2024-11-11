Игры
Опубликовано 11 ноября 2024, 07:08
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Эксперты сравнили игры на PS4 с их улучшенными версиям на PS5 Pro

Получилось неоднозначно
Эксперты Digital Foundry провели обзор технологии Image Enhancement, применяемой в новой консоли PlayStation 5 Pro для улучшения графики игр с PlayStation 4.
Эксперты сравнили игры на PS4 с их улучшенными версиям на PS5 Pro
© YouTube

Эта функция работает автоматически и не требует вмешательства разработчиков — достаточно просто запустить старую игру на PS5 Pro, чтобы увидеть изменения.

В основе технологии, по мнению специалистов, лежит фильтр постобработки на базе искусственного интеллекта.

Image Enhancement проявляет себя по-разному: в одних играх заметно повышается чёткость изображения и текстов интерфейса, в других изменения минимальны.

Эксперты сравнили игры на PS4 с их улучшенными версиям на PS5 Pro
© YouTube

Однако есть случаи, когда технология вызывает графические баги. Например, в игре Just Cause 3 появились проблемы, которых не было ранее. Кроме того, технология не работает в играх с PS4 Pro, которые уже поддерживали разрешение выше 1080p.

Напомним, что PlayStation 5 Pro поступила в продажу 7 ноября 2024 года, а в российских магазинах её можно будет приобрести ближе к концу месяца.

Источник:YouTube
Автор:Булат Кармак
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