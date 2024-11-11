Эксперты сравнили игры на PS4 с их улучшенными версиям на PS5 Pro

Эта функция работает автоматически и не требует вмешательства разработчиков — достаточно просто запустить старую игру на PS5 Pro, чтобы увидеть изменения.

В основе технологии, по мнению специалистов, лежит фильтр постобработки на базе искусственного интеллекта.

Image Enhancement проявляет себя по-разному: в одних играх заметно повышается чёткость изображения и текстов интерфейса, в других изменения минимальны.