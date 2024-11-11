Эксперты сравнили игры на PS4 с их улучшенными версиям на PS5 Pro

Эксперты сравнили игры на PS4 с их улучшенными версиям на PS5 ProПолучилось неоднозначно
Эта функция работает автоматически и не требует вмешательства разработчиков — достаточно просто запустить старую игру на PS5 Pro, чтобы увидеть изменения.
В основе технологии, по мнению специалистов, лежит фильтр постобработки на базе искусственного интеллекта.
Image Enhancement проявляет себя по-разному: в одних играх заметно повышается чёткость изображения и текстов интерфейса, в других изменения минимальны.
Однако есть случаи, когда технология вызывает графические баги. Например, в игре Just Cause 3 появились проблемы, которых не было ранее. Кроме того, технология не работает в играх с PS4 Pro, которые уже поддерживали разрешение выше 1080p.
Напомним, что PlayStation 5 Pro поступила в продажу 7 ноября 2024 года, а в российских магазинах её можно будет приобрести ближе к концу месяца.