Эксперты заявили о бессмысленности выпуска новых консолей

С каждым новым поколением консолей разница между устройствами становится менее заметной, тем более человеческий глаз не видит разницы между форматами 8K и 4K. И те производители, которые «строили свой бизнес на продаже всё более мощных устройств каждые несколько лет, сталкиваются с будущим, в котором улучшения производительности становятся менее значимыми».

По мнению обозревателей, улучшение функциональности и производительности новых консолей больше неактуально. В пример колумнисты привели Sony с недавно выпущенной PlayStation 5 Pro — флагманской консолью, которая отличается высокой производительностью и искусственным интеллектом для улучшения частоты кадров в играх при сохранении исключительного качества изображения, стоимостью $700. В консоли много улучшений, но в итоге незначительная часть геймеров считает, что им нужна PS5.

По словам опрошенного Bloomberg эксперта, директора по исследованиям и аналитике в Niko Partners Дэниела Ахмада, «это улучшение, но в нём нет ничего, что сделало бы его полноценным поколением, превосходящим Series X». По его словам, «гораздо сложнее заметить разницу между поколениями».

Особняком в этом отношении стоит японская Nintendo, которая не стремится делать из своих консолей «суперкомпьютеры», а сосредоточена на широком ассортименте качественных и интересных игр. И потому устройства бренда продаются стабильно.