Экзоскелет из Death Stranding стал реальностью — Kojima Productions помогла создать Z1 Exoskeleton Pro

Дизайн разработал художник Ёдзи Синкава, известный по играм Хидео Кодзимы. Цвета и маркировка повторяют эстетику проекта, но устройство — не просто сувенир. Оно реально помогает людям при ходьбе, снижая нагрузку на колени и перераспределяя вес тела.

По данным Dnsys, активный режим делает пользователя «на 20 кг легче», а встроенный ИИ помогает удерживать равновесие на лестницах и неровной поверхности. Время работы — до 4 часов, предусмотрена быстрая замена батареи.