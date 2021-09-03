«Эльдорадо» распродает игры для PlayStation со скидками до 50%

Но на этот раз именно офлайн-ритейлер «Эльдорадо» объявил о скидках размером до 50% на игры для японской консоли. Причём, что интересно, уменьшение цены коснулось не только проектов для устаревшей PlayStation 4, но также и для новенькой PlayStation 5.

Так, например, эксклюзивный ремейк Demon’s Souls можно купить за 4990 рублей вместо прежних 5490. Игра, напомним, является прародителем ныней популярного жанра souls-like, к которым относится другой эксклюзив PlayStation — Bloodborne.