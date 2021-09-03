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«Эльдорадо» распродает игры для PlayStation со скидками до 50%

В том числе и для консоли нынешнего поколения — PS5
Игры для PlayStation очень часто встречаются по скидке в онлайн-магазине консоли. Куда реже подобные акции проходят в офлайне.
«Эльдорадо» распродает игры для PlayStation со скидками до 50%

Но на этот раз именно офлайн-ритейлер «Эльдорадо» объявил о скидках размером до 50% на игры для японской консоли. Причём, что интересно, уменьшение цены коснулось не только проектов для устаревшей PlayStation 4, но также и для новенькой PlayStation 5.

Так, например, эксклюзивный ремейк Demon’s Souls можно купить за 4990 рублей вместо прежних 5490. Игра, напомним, является прародителем ныней популярного жанра souls-like, к которым относится другой эксклюзив PlayStation — Bloodborne.

Дешевле можно купить и главные хиты прошлого поколения — The Last of Us: Remastered и Uncharted 4. Обе игры разработаны студией Naughty Dog и обе являются демонстрацией того, на что были способны консоли Sony в разное время. Цена на них снизилась с 1490 до 990 рублей.

С полным списком предложений можно ознакомиться на странице распродажи.