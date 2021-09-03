«Эльдорадо» распродает игры для PlayStation со скидками до 50%В том числе и для консоли нынешнего поколения — PS5
Но на этот раз именно офлайн-ритейлер «Эльдорадо» объявил о скидках размером до 50% на игры для японской консоли. Причём, что интересно, уменьшение цены коснулось не только проектов для устаревшей PlayStation 4, но также и для новенькой PlayStation 5.
Так, например, эксклюзивный ремейк Demon’s Souls можно купить за 4990 рублей вместо прежних 5490. Игра, напомним, является прародителем ныней популярного жанра souls-like, к которым относится другой эксклюзив PlayStation — Bloodborne.
Дешевле можно купить и главные хиты прошлого поколения — The Last of Us: Remastered и Uncharted 4. Обе игры разработаны студией Naughty Dog и обе являются демонстрацией того, на что были способны консоли Sony в разное время. Цена на них снизилась с 1490 до 990 рублей.
С полным списком предложений можно ознакомиться на странице распродажи.