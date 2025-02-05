Игры
Опубликовано 05 февраля 2025, 07:40
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Electronic Arts: о Need for Speed никто не забыл — новая игра серии выйдет после следующей Battlefield

В лучшем случае в 2026 году
Компания Electronic Arts подтвердила, что серия Need for Speed не забыта, но новая часть выйдет только после следующей Battlefield.
Electronic Arts: о Need for Speed никто не забыл — новая игра серии выйдет после следующей Battlefield
© Eurogamer

Сейчас Criterion Games, отвечавшая за последние части NFS, полностью сосредоточена на разработке новой игры в шутерной серии.

Ранее небольшая команда продолжала поддержку Need for Speed Unbound, однако новый проект пока даже не анонсирован. Это означает, что серия возьмет самый длительный перерыв с 1994 года.

По словам Винса Зампеллы, EA использовала этот год, чтобы собрать отзывы игроков о Need for Speed. Теперь разработчики планируют перезапуск серии в новом формате, но это случится не раньше 2026 года.

Источник:Eurogamer
Автор:Булат Кармак
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