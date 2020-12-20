Игры
Сегодня 14:08
Electronic Arts продает свои культовые игры со скидками
От Mass Effect до Mirror's Edge
В сервисе цифровой дистрибуции Steam новая акция, в рамках которой Electronic Arts продает свои культовые игры со скидками. Стоит поторопиться, поскольку закончится она уже завтра.
Так, космический тайтл Mass Effect: Andromeda Deluxe Edition можно ухватить за 461 рубль, тогда как в обычное время его продают за 1 399 рублей.
Приключенческий боевик Mirror's Edge Catalyst, в свою очередь, продается за 399 рублей вместо прежних 999 рублей. Первую часть этой серии продают с 75% скидкой.
Вторая часть ролевой игры культовой серии Dragon Age доступна в рамках распродажи за 399 рублей вместо прежних 999 рублей.
Ознакомиться с полным списком игр, доступных до скидками, можно по этой ссылке.