Electronic Arts раздаёт бесплатную версию футбольного симулятора FIFA 20

Компания Electronic Arts объявила о выпуске демо-версии футбольного симулятора FIFA 20. Она доступна для бесплатной загрузки в PlayStation 4 в PlayStation Store, Xbox One в Microsoft Store и для PC в Origin.

Демо-версия предлагает игровой новый режим Volta. Игроки могут проводить в Амстердаме уличные матчи 3 на 3 на площадке под виадуком с командой Винисиуса Жуниора против «Королей улиц».

Также доступен главный клубный турнир — Лига чемпионов УЕФА. Игрокам предлагается сыграть за «Челси», «Боруссию», «Ливерпуль», ПСЖ, «Реал Мадрид» и «Тоттенхэм» на «Сантьяго Бернабеу», «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» или «Стэмфорд Бридж».

Релиз полной версии FIFA 20 запланирован на 27 сентября 2019 года для PS4, Xbox One и РС.