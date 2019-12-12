Electronic Arts снизила цену на доступ к своим играм почти на 50%

Напомним, что в Origin Access Basic входит более 200 разнообразных игр, среди которых серия Battlefield, Need for Speed, FIFA и Sims. Так, оформив базовую версию подписки от Electronic Arts, пользователи могут скачивать и играть в достаточно свежие хиты, такие как Battlefield V, Star Wars Battlefront II, Vampyr и множеством других высокооцененных игр. Важно отметить, что по истечению акционного месяца, цена подписки вернется на уровень в 299 рублей в месяц и 1 799 за год.