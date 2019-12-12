Игры
Сегодня 10:13
Electronic Arts снизила цену на доступ к своим играм почти на 50%
Но поторопитесь — акция носит временный характер
Игровой издатель Electronic Arts официально объявил о временном снижении цены на месячную собственную игровую подписку — Origin Access Basic. Если раньше цена сервиса составляла 299 рублей в месяц, то с 10 по 16 декабря ее можно будет ухватить за 69 рублей.
Напомним, что в Origin Access Basic входит более 200 разнообразных игр, среди которых серия Battlefield, Need for Speed, FIFA и Sims. Так, оформив базовую версию подписки от Electronic Arts, пользователи могут скачивать и играть в достаточно свежие хиты, такие как Battlefield V, Star Wars Battlefront II, Vampyr и множеством других высокооцененных игр. Важно отметить, что по истечению акционного месяца, цена подписки вернется на уровень в 299 рублей в месяц и 1 799 за год.
К слову, если вы захотите по подобной схеме играть в более свежие игры, такие как Star Wars Fallen Order, вам будет необходимо “прокачать” подписку до уровня Premier, цена на которую составляет 999 рублей в месяц или 3 999 рублей в год.