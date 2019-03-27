Electronic Arts закрывает офисы в России и Японии

Компания Electronic Arts, известный издатель видеоигр, закроет свои офисы в России и Японии. Об этом сообщил профильный ресурс Kotaku со ссылкой на внутреннее письмо компании.

Компания планирует сократить 350 сотрудников, специализирующихся на маркетинге, издательском деле и других областях. В письме сотрудникам генеральный директор компании Эндрю Уилсон (Andrew Wilson) сообщил, что данный шаг продолжает начатые в прошлом году изменения, в том числе должно ускориться принятие решений в подразделениях маркетинга и издательства.

Также изменения затронули международную стратегию, это особенно затронуло офисы в Японии и России. По словам Уилсона, компания изыщет другие возможности для обслуживания геймеров в этих регионах.