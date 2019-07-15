Electronic Arts запрёт читеров на одном игровом сервере

Недавно разработчик игр зарегистрировался на Reddit, где уже успел пообщаться с пользователями о будущем их нашумевшего хита. В том числе компания рассказала, над какими средствами борьбы с читерами, мешающими спокойно играть в Apex Legends, она работает. Так, одной из функций в этом направлении, над которой сейчас трудится разработчик, является создание матчей, в которые будут добавляться лишь игроки, застуканные за читерством, тем самым стравливая их друг с другом и параллельно защищая от них обычных игроков.

По словам пользователей Reddit, это довольно умный ход, но читеры вскоре могут понять, что что-то здесь не так и просто создать новую учетную запись — игра ведь распространяется бесплатно. На это уже другой пользователь соцсети ответил, что компания все равно может помечать провинившихся игроков как мошенников и даже после создания новой учетной записи, компания сможет собирать данные о таком пользователе, улучшая свои системы защиты от использования читов.