Электромобили Tesla смогут запустить любую игру из Steam

По словам миллиардера, цель автопроизводителя — реализовать поддержку всей библиотеки Steam в автомобилях компании. И эти планы кажутся вполне реальными, учитывая, что мощность топовых электрокаров Tesla сопоставима как минимум с PlayStation 5.

Сообщается также, что Маск «полон решимости» сделать игру Cyberpunk доступной владельцам электрических пикапов Cybertruck. Запустить её можно будет также на штатной мультимедийной системе.

Отметим, что на сегодняшний день GPU на базе RDNA 2 установлен лишь в моделях Model S и Model X. Но в то же время более массовые Model 3 и Model Y в последнее время также мигрировали на использование процессоров AMD Ryzen. И это сделало их значительно более производительными.