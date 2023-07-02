Эмулятор Nintendo Switch получил увеличенную на 20-35% производительность в Steam Deck и ROG Ally

Эмулятор Nintendo Switch получил увеличенную на 20-35% производительность в Steam Deck и ROG AllyРост впечатляющий
Новая версия эмулятора Nintendo Switch — Yuzu — под номером 1482 была выпущена и уже доступна для загрузки всем пользователям.
Обновление включает в себя несколько значительных улучшений, особенно для владельцев процессоров AMD.
Одно из исправлений направлено на ускорение загрузки игр с модификациями RomFS, устранение проблем со звуком и сбоями в некоторых играх.
Однако самым значимым апдейтом является использование инструкций monitorx, которые позволили сократить энергопотребление на 11% и увеличить производительность на 20-35% на процессорах AMD.
Это будет особенно интересно владельцам портативных консолей, таких как AYA NEO, ROG Ally и Steam Deck. В том числе за счёт того, что теперь они смогут насладиться более плавным и приятным игровым опытом на эмуляторе Nintendo Switch.