Эмулятор PlayStation 3 научился запускать любую игру, когда-либо выходившую на консоли

Речь идёт о сложности архитектуры игровой приставки. О той самой, которая мешала многим разработчикам выжимать всю мощь из «железа» устройства.

По этой же причине до последнего было сложно создать полностью рабочий эмулятор PlayStation 3. Но сейчас настал тот день, когда авторы проекта RPCS3 могут со спокойной душой заявить — на их эмуляторе запускаются все 3233 игры, когда либо выходившие на консоли.