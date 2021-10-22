Эмулятор PlayStation 3 научился запускать любую игру, когда-либо выходившую на консоли«Расчехляйте» свои компьютеры, господа
Речь идёт о сложности архитектуры игровой приставки. О той самой, которая мешала многим разработчикам выжимать всю мощь из «железа» устройства.
По этой же причине до последнего было сложно создать полностью рабочий эмулятор PlayStation 3. Но сейчас настал тот день, когда авторы проекта RPCS3 могут со спокойной душой заявить — на их эмуляторе запускаются все 3233 игры, когда либо выходившие на консоли.
Отметим, что играбельны из них 63,53% (2054 игры). То есть их можно запустить и пройти от начала до конца с хорошей производительностью. 30,53% (987 игр) пройти до конца не получится, но при этом какую-то часть сюжета пощупать всё же можно. 5,75% (186 игр) запускаются лишь на уровне изображения и 0,19% (6 игр) выдают чёрный экран, демонстрируя лишь счётчик кадров в секунду.