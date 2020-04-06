Эмулятор PlayStation 4 выпустили на Linux

Стоит сразу оговориться — речь идет лишь об ознакомительном запуске игр, причем преимущественно инди-игр. Вряд ли даже самое мощное компьютерное железо сможет запустить God of War (2018) или Marvel's Spider-Man. Также не стоит рассчитывать на стабильные бесперебойные 60 кадров в секунду — запускаемые тайтлы демонстрируют довольно частую просадку fps, а также графические артефакты, в том числе и глитчи.

Напомним, что чуть ранее в сети уже появлялась информация об успешном запуске другого эмулятора PlayStation 4— GPCS4. Тогда разработчики сумели запустить с его помощью игру под названием We are Doomed.