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Эмулятор PlayStation 4 выпустили на Linux
Правда, тот же God of War вы на нем вряд ли запустите
В последнее время все больше проектов, некогда выходивших исключительно на консолях от Sony, появляются и на Windows. Чего только стоят Heavy Rain, Detroit: Become Human и многие другие. Но что делать тем, у кого компьютер работает на какой-либо Linux-платформе. Ну, судя по всему, радоваться, как энтузиасты выпустили более-менее рабочую, пускай и нестабильную, версию эмулятора PlayStation 4 для Linux!
Стоит сразу оговориться — речь идет лишь об ознакомительном запуске игр, причем преимущественно инди-игр. Вряд ли даже самое мощное компьютерное железо сможет запустить God of War (2018) или Marvel's Spider-Man. Также не стоит рассчитывать на стабильные бесперебойные 60 кадров в секунду — запускаемые тайтлы демонстрируют довольно частую просадку fps, а также графические артефакты, в том числе и глитчи.
Напомним, что чуть ранее в сети уже появлялась информация об успешном запуске другого эмулятора PlayStation 4— GPCS4. Тогда разработчики сумели запустить с его помощью игру под названием We are Doomed.