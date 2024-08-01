Эмулятор PS4 для ПК научился запускать Red Dead Redemption Remastered при 25 кадрах в секунду

Опубликовано 01 августа 2024, 07:25
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Эмулятор PS4 для ПК научился запускать Red Dead Redemption Remastered при 25 кадрах в секундуСкорость прогресса даже пугает
Эмулятор ShadPS4 для ПК делает значительные успехи и теперь способен запускать PS4-версию Red Dead Redemption Remastered с частотой около 25 кадров в секунду на высокопроизводительной системе.
Это стало возможным всего через несколько дней после того, как эмулятор научился загружать игру. С учетом быстрого прогресса, можно ожидать, что игра скоро будет работать с частотой 30 кадров в секунду и выше.
Отметим, что на данный момент ShadPS4 может полноценно запускать только простенькие 2D-игры, но развитие эмулятора идет быстрыми темпами.
Приложение уже способно загружать Bloodborne, и, возможно, в скором времени сможет полноценно запускать эту игру, что освободит проект от «плена» PlayStation 4.
И хоть впереди еще много работы, ShadPS4 становится главным эмулятором PlayStation 4, за которым стоит следить. Прогресс, достигнутый за короткий промежуток времени, вселяет уверенность в дальнейших успехах разработчиков.