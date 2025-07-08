Эмулятор PS4 обновился до версии 0.10.0 — теперь работают Bloodborne и The Last Guardian

Главное нововведение — реализация механизма readbacks, который имитирует совместное использование памяти между CPU и GPU, как это реализовано на настоящей PS4.

Теперь в Bloodborne корректно отображаются эффекты вроде взрывающихся врагов, а в The Last Guardian заработала механика карабканья по Трико — ранее критически неисправная.

Однако функция readbacks пока находится в стадии эксперимента и может вызывать проблемы с производительностью, поэтому включается вручную через конфигурационные файлы эмулятора.

В версии 0.10.0 также улучшены ядро, графический интерфейс, GPU, шейдерный рекомпилятор и библиотеки. Некоторые другие эксклюзивы, включая Driveclub и Killzone: Shadow Fall, также стали лучше запускаться, хоть и далеки от идеала.