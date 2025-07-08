Эмулятор PS4 обновился до версии 0.10.0 — теперь работают Bloodborne и The Last Guardian

Опубликовано 08 июля 2025, 22:471 мин.
Эмулятор PS4 обновился до версии 0.10.0 — теперь работают Bloodborne и The Last GuardianНо разработчикам все еще есть над чем работать
Эмулятор PlayStation 4 под названием ShadPS4 получил крупное обновление до версии 0.10.0, благодаря которому заработали эксклюзивы вроде Bloodborne и The Last Guardian.
Главное нововведение — реализация механизма readbacks, который имитирует совместное использование памяти между CPU и GPU, как это реализовано на настоящей PS4.
Теперь в Bloodborne корректно отображаются эффекты вроде взрывающихся врагов, а в The Last Guardian заработала механика карабканья по Трико — ранее критически неисправная.
Однако функция readbacks пока находится в стадии эксперимента и может вызывать проблемы с производительностью, поэтому включается вручную через конфигурационные файлы эмулятора.
В версии 0.10.0 также улучшены ядро, графический интерфейс, GPU, шейдерный рекомпилятор и библиотеки. Некоторые другие эксклюзивы, включая Driveclub и Killzone: Shadow Fall, также стали лучше запускаться, хоть и далеки от идеала.