Энтузиаст добавил главного героя Cyberpunk 2077 в GTA 5

Как видим, автор интегрировал часть Найт-Сити из Cyberpunk 2077 во вселенную хита Rockstar Games — GTA 5. Кроме того, он перенес главного героя нашумевшей игры Джонни Сильверхенда в тайтл. Он отметил, что для реализации данной работы использовались моды для улучшения графики, а именно QuantV 3.0, Vegetation, RealCam (ReShade preset).