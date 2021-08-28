Энтузиаст добавил главного героя Cyberpunk 2077 в GTA 5

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Энтузиаст добавил главного героя Cyberpunk 2077 в GTA 5А также часть Найт-Сити
Энтузиаст под ником DubStepZz решил пофантазировать, что бы было, если бы создатели GTA 5 — компания Rockstar Games — сделали нашумевший тайтл Cyberpunk 2077. В результате родился ролик, в котором часть Найт-Сити и главный герой Cyberpunk 2077 переносится в GTA 5.
Результатами своей работы энтузиаст и автор популярного YouTube-канала DubStepZz поделился в ролике. Посмотреть его можно ниже.
Как видим, автор интегрировал часть Найт-Сити из Cyberpunk 2077 во вселенную хита Rockstar Games — GTA 5. Кроме того, он перенес главного героя нашумевшей игры Джонни Сильверхенда в тайтл. Он отметил, что для реализации данной работы использовались моды для улучшения графики, а именно QuantV 3.0, Vegetation, RealCam (ReShade preset).