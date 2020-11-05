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Энтузиаст модифицировал Red Dead Redemption 2 для запуска игры на слабых компьютерах
Удивительно, на что способны рукастые фанаты игр
Red Dead Redemption 2 - последняя на сегодняшний день игра от создателей легендарной GTA. И хоть проект про жизнь времен Дикого Запада получился крайне реалистичным и интересным, его сложно назвать доступным для большинства из-за высоких системных требований. К счастью, нашелся энтузиаст, который модифицировал игру таким образом, что она теперь запускается и на слабых компьютерах.
Речь идет о пользователе под ником Denis Winter, который сумел оптимизировать RDR 2 под видеокарты с объемом видеопамяти 2 ГБ. На удивление, даже в таком режиме уровень графики остается весьма приемлемым.
Стоит отметить, что вся суть модификации заключается в измененном файле настроек игры - именно благодаря данной манипуляции проект запускается и на видеокартах с 2 ГБ видеопамяти. Изначально сами разработчики запретили происходить подобному, так как, видимо, считали, что на подобных устройствах невозможно запустить игру в каком-либо более-менее приемлемом виде.