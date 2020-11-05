Энтузиаст модифицировал Red Dead Redemption 2 для запуска игры на слабых компьютерах

Red Dead Redemption 2 - последняя на сегодняшний день игра от создателей легендарной GTA. И хоть проект про жизнь времен Дикого Запада получился крайне реалистичным и интересным, его сложно назвать доступным для большинства из-за высоких системных требований. К счастью, нашелся энтузиаст, который модифицировал игру таким образом, что она теперь запускается и на слабых компьютерах.