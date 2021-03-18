Энтузиаст переместил Half-Life: Alyx во вселенную BioShock

Сам мод Return to Rapture включает в себя восемь частей с миром Восторг из оригинальной BioShock. Модификация содержит в себе врагов и оружие из Half-Life: Alyx. Кроме того, в ней есть и элементы BioShock, в числе которых аудиодневники, внутриигровые торговые автоматы, плазмиды и прочие. Помимо прочего в мод добавили свой сюжет с диалогами, озвученными профессиональным актером озвучивания.

Ролик, в котором показано, что из себя представляет этот необычный симбиоз двух игр можно посмотреть ниже. Загрузка соответствующей модификации доступна по этой ссылке.