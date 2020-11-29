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Энтузиаст перенес популярный шутер Serious Sam во вселенную «Бегущего по лезвию»
У модификации есть свой сюжет, озвученные персонажи и катсцены
Нескольким ранее мы писали о выходе бесплатного мода, который добавляет в культовые тайтлы Grand Theft Auto 3, Grand Theft Auto: Vice City и Grand Theft Auto: San Andreas поддержку новейшей графической технологии - трассировку лучей. Тем временем другой энтузиаст с помощью мода перенес юмористический шутер Serious Sam во вселенную «Бегущего по лезвию».
Так, энтузиаст представил специальный мод Serious Sam Fusion 2017 для Serious Sam HD: The First Encounter. У модификации есть свой сюжет, действие которого разворачивается до событий, происходящих в мультфильме Blade Runner: Blackout 2022. Главным героем модификации является прототип репликанта Nexus 8 Трикси.
Мод рассчитан на 1,5-2 часа игры. Причем в Serious Sam Fusion 2017 имеется озвучка персонажей и даже катсцены. Кроме того, энтузиаст пообещал улучшить в будущем анимации, а также выпустить VR-версию игры.