Энтузиаст перенес популярный шутер Serious Sam во вселенную «Бегущего по лезвию»

Так, энтузиаст представил специальный мод Serious Sam Fusion 2017 для Serious Sam HD: The First Encounter. У модификации есть свой сюжет, действие которого разворачивается до событий, происходящих в мультфильме Blade Runner: Blackout 2022. Главным героем модификации является прототип репликанта Nexus 8 Трикси.

Мод рассчитан на 1,5-2 часа игры. Причем в Serious Sam Fusion 2017 имеется озвучка персонажей и даже катсцены. Кроме того, энтузиаст пообещал улучшить в будущем анимации, а также выпустить VR-версию игры.