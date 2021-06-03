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Энтузиаст перенес загрузочный экран The Last of Us 2 во вселенную GTAПолучилось стильно
Энтузиаст под ником mrheroschool переделал загрузочный экран популярной игры The Last of Us 2 в стиле GTA. Получилось стильно.
Как видим, пользователь вырезал всех главных героев тайтла, наложив их на черно-белые локации игры в стиле загрузочного экрана легендарной серии GTA. К примеру главная героиня Элли выведена на фоне музея, тогда как Дину расположили на фоне театра, в котором она провела добрую часть игры. Поверх анимации наложена музыка из заставки GTA 4.
В апреле цена на The Last of Us 2 на российском рынке внезапно выросла. Так, ранее игра в PS Store стоила 4 599 рублей, а затем цена выросла на 400 рублей. Сейчас же на нее действует скидка -57%, поэтому ухватить ее можно за 2 149.