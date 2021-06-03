В апреле цена на The Last of Us 2 на российском рынке внезапно выросла. Так, ранее игра в PS Store стоила 4 599 рублей, а затем цена выросла на 400 рублей. Сейчас же на нее действует скидка -57%, поэтому ухватить ее можно за 2 149.